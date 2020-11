Ex-Wirecard-Chef Braun muss im Bundestag aussagen

Nachrichtenarchiv - 19.11.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Erstmals seit dem Zusammenbruch des Zahlungsabwicklers Wirecard soll der langjährige Vorstandschef Braun heute öffentlich Stellung nehmen. Er muss nach einem Entscheid des Bundesgerichtshofs persönlich vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Berlin aussagen. Eine Vernehmung per Video wurde abgelehnt. Braun wird deswegen vermutlich in Handschellen im Bundestag vorgeführt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.11.2020 04:00 Uhr