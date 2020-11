Ex-Wirecard-Chef Braun beruft sich auf Aussageverweigerungsrecht

Das Wetter: Meist bewölkt und gebietsweise Regen bei 6 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt. Gebietsweise Regen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad. In der Nacht weiter gebietsweise Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 bis 600 Meter; Tiefstwerte plus vier bis minus ein Grad. Morgen an den Alpen noch etwas Regen oder Schneeregen, sonst trocken mit Sonne und Wolken. Am Wochenende nach örtlichem Nebel freundlich, vor allem in Alpennähe am Samstag viel Sonne. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2020 16:00 Uhr