Ex-Verkehrsminister Scheuer erklärt sofortigen Rückritt aus Bundestag

Berlin: Ex-Bundesverkehrsminister Scheuer hat überraschend seinen Rückzug aus dem Bundestag erklärt. In einer Mitteilung des CSU-Politikers an die Mediengruppe Bayern hieß es, er habe sein Mandat zum ersten April niedergelegt. Er danke den vielen Menschen für die Unterstützung, die Treue und das Vertrauen über eine so lange Zeit. Scheuer wies ausdrücklich daraufhin, dass es sich dabei um keinen Aprilscherz handle. Zu den Beweggründen äußerte er sich aber nicht. Auch über seine Zukunftspläne wurde nichts bekannt. Der heute 49-Jährige hatte bereits im vergangenen Jahr den Vorsitz der niederbayerischen CSU abgegeben. Nach dem Desaster um die gescheiterte Pkw-Maut hatte Scheuer immer wieder auch parteiintern mit Kritik zu kämpfen. Scheuer war 2002 erstmals in den Deutschen Bundestag eingezogen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 22:45 Uhr