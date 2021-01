Ex-US-Verteidigungsminister warnen vor Militäreinsatz im Wahlstreit

Nachrichtenarchiv - 04.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA haben alle zehn Ex-Verteidigungsminister gemeinsam davor gewarnt, im Streit um den Ausgang der Präsidentschaftswahl das US-Militär einzusetzen. Dies würde das Land auf gefährliches, rechtswidriges und verfassungswidriges Gebiet führen, schreiben sie in einem gemeinsamen Beitrag für die Zeitung "Washington Post". Die friedliche Machtübergabe sei ein Markenzeichen der US-Demokratie, so die zehn Ex-Pentagon-Chefs. Sie warnen alle zivilen und militärischen Amtsträger, die Maßnahmen befehlen oder ausführen könnten, vor den schweren politischen und juristischen Konsequenzen ihrer Handlungen. Zu den Unterzeichnern gehören mit James Mattis und Mark Esper auch zwei Ex-Verteidigungsminister der Regierung Trump. Zwei Wochen vor der geplanten Machtübergabe weigert sich dieser immer noch, den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden anzuerkennen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2021 11:00 Uhr