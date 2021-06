Ex-US-Verteidigungsminister Rumsfeld gestorben

Nachrichtenarchiv - 30.06.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der ehemalige US-Verteidigungsminister Rumsfeld ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 88 Jahren im US-Bundesstaat New Mexico. Rumsfeld war bereits in den 70er Jahren Pentagon-Chef unter Präsident Ford. Seine zweite Amtszeit ging von 2001 bis 2006 unter Präsident George W. Bush. Dazwischen hatte er diverse Führungsposten in der Wirtschaft inne und war auch auch als US-Sondergesandter im Irak aktiv. Unter Rumsfeld begannen die USA den Einmarsch in Afghanistan nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Später wurde ihm unter anderem vorgeworfen, für Folter in irakischen Gefängnissen mitverantwortlich zu sein.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.06.2021 22:15 Uhr