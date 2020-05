Ex-US-Präsident Obama übt scharfe Kritik an Corona-Management der US-Regierung

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In einem seltenen Schritt hat der frühere US-Präsident Obama die jetzige Führung des Landes wegen ihres Umgangs mit der Corona-Krise scharf kritisiert. In einem Video-Grußwort für eine Uni-Abschlussfeier sagte er, diese Pandemie habe vor allem die Überzeugung zunichte gemacht, dass die Leute, die in der Verantwortung stehen, wüssten was sie tun. Obama rief die Absolventen auf, Verantwortung zu übernehmen und Initiative zu ergreifen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.05.2020 02:00 Uhr