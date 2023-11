Ex-US-Außenminister Kissinger stirbt im Alter von 100 Jahren

Washington: Der ehemalige US-Außenminister Kissinger ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Das teilte seine Beratungsfirma Kissinger Associates mit. In den 70er Jahren prägte der Republikaner maßgeblich die Außenpolitik unter den Präsidenten Nixon und Ford. Kissinger wurde im Mai 1923 als Sohn jüdischer Eltern im fränkischen Fürth geboren - 1938 verließ die Familie Deutschland und ließ sich in den USA nieder. Kissinger machte zunächst Karriere als Wissenschaftler, 1968 wurde er Sicherheitsberater im Weißen Haus und später Außenminister. Er setzte sich als Außenpolitiker für eine Entspannung in den Beziehungen zur Sowjetunion sowie für eine Annäherung der USA an China ein. Für das Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Nordvietnam bekam Kissinger 1973 den Friedensnobelpreis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 07:00 Uhr