Ex-Ukraine Präsident Poroschenko wird an der Ausreise gehindert

Kiew: In der Ukraine ist Ex-Präsident Poroschenko an der Ausreise gehindert worden. Zur Begründung hieß es, er habe sich mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban treffen wollen, der eine zutiefst anti-ukrainische Position vertrete. Poroschenko war von 2014 bis 2019 Staatsoberhaupt und steht im Verdacht, Geschäfte mit pro-russischen Separatisten in der Ost-Ukraine gemacht zu haben

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2023 05:00 Uhr