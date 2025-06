Ex-Starkoch Schuhbeck bleibt vorerst auf freiem Fuß

München: Der frühere Starkoch Alfons Schuhbeck bleibt vorerst auf freiem Fuß. Das hat die Staatsanwaltschaft München I mitgeteilt - einen Tag, nachdem die aus gesundheitlichen Gründen verhängte Haftunterbrechung ausgelaufen ist. Es werde zurzeit geprüft, ob und gegebenenfalls wie die notwendige medizinische Behandlung in der Haft fortgesetzt werden kann. Bis dahin müsse sich Schuhbeck nicht in der JVA einfinden, so die Staatsanwaltschaft. Der 76-Jährige wurde wegen einer Steuerstraftat zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Ende des Monats soll ein neuer Prozess gegen ihn beginnen. Es geht unter anderem um den Vorwurf des Subventionsbetrugs.

