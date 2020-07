Ex-SS-Wachmann wegen Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen

Laschet gedenkt der Opfer des Loveparade-Unglücks

Duisburg: Nordrhein-Westfalen erinnert heute und morgen an die Loveparade-Katastrophe vor zehn Jahren. Zum Auftakt der Gedenkfeierlichkeiten finden am Abend eine Andacht für die Angehörigen und eine sogenannte "Nacht der 1.000 Lichter" am Unglücksort statt. Ministerpräsident Laschet sagte, die schrecklichen Ereignisse hätten das ganze Land erschüttert und in Trauer versetzt. Ein Tag, an dem junge Menschen fröhlich gemeinsam feiern wollten, endete in einem Albtraum, aus dem viele Menschen nicht befreit werden konnten - manche bis heute nicht. Beim Loveparade-Unglück waren am 24. Juli 2010 in Duisburg insgesamt 21 Menschen in einem Massengedränge ums Leben gekommen, mehr als 650 wurden verletzt. Die Schuldfrage ist bis heute nicht eindeutig geklärt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.07.2020 20:15 Uhr