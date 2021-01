Ex-Spieler Svensson wird neuer Trainer von Mainz 05

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, Höchstwerte -2 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, nur im höheren Bayerischen Wald und in den Alpen mitunter freundlich, nördlich des Mains etwas Schnee oder Sprühregen. Höchstwerte minus 2 bis plus 3 Grad. In der Nacht wenig Wetteränderung, Tiefstwerte plus 1 bis minus 9 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Stark bewölkt bis trüb, nur in den Alpen zeitweise sonnig. Gebietsweise etwas Schnee. Tageshöchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.01.2021 14:45 Uhr