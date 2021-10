Ex-Soldaten bei Razzia festgenommen

Auslaufen der Corona-Notlage bleibt umstritten

Berlin: Die Kommunen stellen sich hinter den Vorschlag von Gesundheitsminister Spahn, die epidemische Lage Ende November auslaufen zu lassen. Aus Sicht von Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds wäre es falsch, den Ausnahmezustand nach bald zwei Jahren weiter fortzuschreiben. Es gibt aber auch Kritik und Warnungen vor einem Flickenteppich: So wendet sich Niedersachsens Ministerpräsident Weil ausdrücklich gegen ein Ende der bisherigen Maßnahmen. Die "Bild"-Zeitung schreibt, eigentlich wolle Spahn an bundesweiten Corona-Regeln festhalten. Spahn soll in einem Brief an die Spitzen der Ampel-Parteien angeregt haben, das Bundesinfektionsschutzgesetz so zu ändern, dass die Beschränkungen auch bleiben können, wenn die "epidemische Lage" nicht mehr in Kraft ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2021 10:00 Uhr