Ex-Siemenschef Kaeser fordert 500 Milliarden für Wachstum

Berlin: Der frühere Siemens-Konzernchef Joe Kaeser fordert ein Sondervermögen für Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, Deutschland sei ein Sanierungsfall, man müsse schnell handeln. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Siemens Energy plädiert für entsprechende Ausnahmen von der Schuldenbremse, das könne sich Deutschland gut leisten. Ziel müsse es sein, das Wirtschaftswachstum wieder in Gang zu bringen, sagte Kaeser, Wirtschaft dürfe nicht länger das fünfte Rad am Wagen sein. Der Ex-Siemenschef hofft, dass die kommende Bundesregierung von zwei Fraktionen gebildet werden kann, da drei Parteien zu viele Kompromisse erfordern würden. Kaeser warnt vor einem Wahlerfolg der AfD, in der er eine Gefahr für unseren Wohlstand sieht. Die AfD wolle etwa aus der EU und der Euro-Gemeinschaft austreten. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland extremen Schaden zufügen, so Kaeser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2025 04:00 Uhr