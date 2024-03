Ex-RAF-Terroristin Klette wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt

Karlsruhe: Die frühere RAF-Terroristin Klette ist am Morgen nach Karlsruhe gebracht worden, um dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt zu werden. Dieser eröffnet ihr den Haftbefehl, den die Bundesanwaltschaft schon vor Jahren wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an Anschlägen der inzwischen aufgelösten Rote Armee Fraktion beantragt hat. Das Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts läuft parallel zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Verden in Niedersachsen wegen einer Serie von Überfällen auf Geldtransporter. Diese soll Klette zusammen mit den noch gesuchten Ex-RAF-Terroristen Garweg und Staub begangen haben. Das Trio war vor mehr als 30 Jahren zusammen untergetaucht. Klette war vergangene Woche in Berlin festgenommen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2024 12:15 Uhr