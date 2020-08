Ex-Präsidenten ehren verstorbenen US-Bürgerrechtler John Lewis

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Atlanta: Drei frühere US-Präsidenten haben den verstorbenen Bürgerrechtler und Politiker John Lewis gewürdigt. Ex-Präsident Obama sagte bei der Trauerfeier in Atlanta, er und viele andere Amerikaner stünden für immer in Lewis' Schuld. George W. Bush hob hervor, Lewis habe gelehrt, dass Hass und Angst mit Liebe und Hoffnung beantwortet werden müssten. Bill Clinton erklärte, Lewis habe den Menschen gezeigt, dass man im Kampf gegen Ungerechtigkeit nie aufgeben dürfe. Auf Wunsch des Verstorbenen erschien am Tag seiner Beerdigung in der New York Times noch einmal ein Gastbeitrag von ihm. Darin fordert er die Amerikaner auf, weiter gegen Ungerechtigkeit zu protestieren und wählen zu gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 00:00 Uhr