Ex-Präsident von Honduras wegen Drogenvorwürfen an USA ausgeliefert

Nachrichtenarchiv - 22.04.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tegucigalpa: Knapp drei Monate nach dem Ende seiner Amtszeit ist der frühere Präsident von Honduras an die USA ausgeliefert worden. Juan Orlando Hernández wurde vor laufenden Kameras am Flughafen der Hauptstadt US-Beamten übergeben. Er muss sich wegen Verschwörung zum Drogenschmuggel und Waffendelikten vor einem Bundesgericht in New York verantworten. Hernández beteuert seine Unschuld. Der Oberste Gerichtshof von Honduras billigte die Auslieferung

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2022 08:00 Uhr