Ex-Parteichef Huber kritisiert Wahlkampfstrategie der CSU

München: Der frühere CSU-Chef Huber hat nach dem historisch schlechten Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl die CSU-Spitze kritisiert. Im BR sagte er, die CSU habe sich zu früh auf eine Koalition mit den Freien Wählern festgelegt. Das habe der Partei eine Beißhemmung gegenüber deren Chef Aiwanger gegeben, der sich als großer Abstauber herausgestellt habe. So könne es nicht weitergehen, meinte Huber. Er zeigte sich auch betroffen über das starke Abschneiden der AfD. Diese sei eine Bedrohung der Demokratie in Deutschland. Man hätte sich vielleicht in den Bierzelten mehr mit der AfD beschäftigen müssen als mit den Grünen, die eine demokratische Partei sind, sagte Huber weiter. Die CSU hatte die Landtagswahl zwar klar gewonnen, erzielte mit 37 Prozent aber das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2023 23:00 Uhr