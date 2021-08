Ex-Nato-General will Konzepte für Auslandseinsätze generell prüfen lassen

Scholz gegen Steuerentlastungen für Gutverdienende

Bochum: SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat Steuerentlastungen für Gutverdienende eine klare Absage erteilt. Das sei nicht nur unfinanzierbar, sondern auch unsolidarisch und unmoralisch, sagte Scholz beim offiziellen Wahlkampfauftakt der SPD in Bochum. Scholz beschwor stattdessen den Zusammenhalt in der Gesellschaft auch in der Zukunft. Das, was Deutschland durch die Pandemie getragen habe, müsse auch das Prinzip in vielen anderen Lebenslagen sein. Der SPD-Kanzlerkandidat forderte zudem mehr sozialen Wohnungsbau in Deutschland. 400 000 Wohnungen sollten jedes Jahr neu gebaut werden, davon etwa 100 000 geförderte, so Scholz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.08.2021 13:45 Uhr