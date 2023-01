Ex-Nato-General Petr Pavel wird neuer Präsident von Tschechien

Nachrichtenarchiv - 28.01.2023 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Tschechien hat sich der ehemalige Nato-General Petr Pavel durchgesetzt. Er kam auf gut 58 Prozent der Stimmen. Sein Konkurrent, der ehemalige Ministerpräsident Andrej Babis, unterlag mit knapp 42 Prozent. Babis hat seine Niederlage bereits eingeräumt und Pavel gratuliert. Der 61-Jährige wird Nachfolger von Milos Zemann. Pavel versprach Werten wie Wahrheit, Respekt und Demut zu folgen. Er gilt als pro-westlich und befürwortet die Einführung des Euro in Tschechien. Die Mitte-Rechts-Regierung unterstützt ihn. Der Milliardär Babis war immer wieder in Skandale verstrickt. Ihm wurde Steuerbetrug vorgeworfen. Außerdem soll er EU-Subventionen erschlichen haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2023 21:00 Uhr