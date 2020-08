Ex-Nationalspieler Wagner beendet Fußball-Karriere

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner beendet nach Informationen der Bild-Zeitung seine Profikarriere. Er sei unglaublich dankbar, dass ihm der Fußball ein wunderbares Leben ermöglicht hat. All seine Ziele und Träume habe er verwirklichen können, sagte der 32-Jährige der Zeitung. In seinen 13 Jahren als Profi spielte er bei Bayern München, Werder Bremen, Hertha BSC und der TSG Hoffenheim. Zuletzt stand er bei einem chinesischen Verein unter Vertrag, den er vergangenen Woche aufgelöst hatte. In Zukunft möchte Wagner als Trainer arbeiten. Im September will er mit der Ausbildung beginnen.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 02.08.2020 16:00 Uhr