Ex-Mitglied der Proud Boys zu 17 Jahren Haft verurteilt

Washington: Ein ehemaliges ranghohes Mitglied der rechtsextremen US-Gruppe "Proud Boys" ist wegen seiner Beteiligung am Sturm auf das Kapitol zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Joseph Biggs und Mitglieder der Gruppe durchbrachen im Januar 2021 Polizeisperren und drangen in das Gebäude ein. Sie hatten eine Sitzung des Kongresses zur Bestätigung des Wahlsieges des aktuellen Präsidenten Biden stören und Ex-Präsident Trump im Amt halten wollen. Ein Mitstreiter von Biggs wurde beim Sturm auf das Kapitol gefilmt, als er eine ätzende Chemikalie auf Vollzugsbeamte sprühte. Er wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Im Zusammenhang mit den Vorfällen in Washington sind mehr als 1.100 Verdächtige angeklagt, mehr als 600 von ihnen wurden bereits verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 06:00 Uhr