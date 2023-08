Ex-Mitglied der "Proud Boys" erhält 17 Jahre Haft für Sturm auf das US-Kapitol

Washington: Wegen des Sturms auf das US-Kapitol vor zweieinhalb Jahren ist ein weiteres Ex-Mitglied einer rechtsextremen Miliz zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Joe Biggs von den "Proud Boys" muss für 17 Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwälte sehen in ihm eine der zentralen Figuren des Aufstands. Er und weitere Gruppenmitglieder wollten Anfang 2021 den demokratischen Machtwechsel mit Gewalt verhindern und den abgewählten Präsidenten Trump an der Macht halten. Biggs erhielt die zweithöchste Haftstrafe in diesem Zusammenhang. Der Gründer der rechtsextremen "Oath Keepers", Stewart Rhodes, hatte 18 Jahre bekommen.

