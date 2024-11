Ex-Mitarbeiter der JVA Gablingen erhebt schwere Vorwürfe

Augsburg: Die Vorwürfe gegen Verantwortliche in den Haftanstalten Gablingen und Kaisheim weiten sich aus. Ein ehemaliger Mitarbeiter der JVA Kaisheim erklärte, die Verantwortliche hätten ein Klima der Angst geschaffen und willkürliche Anordnungen getroffen. Er sei deshalb in psychiatrischer Behandlung gewesen, sagt der Betroffene. Die Vorwürfe richten sich gegen die Abteilungsleiterin in Kaisheim, die später als Vize-Leiterin in die JVA Gablingen wechselte. Deren Anwälte wiederum wollen sich heute Nachmittag zu Missständen im Justizvollzug äußern. Verantwortlich sei das bayerische Justizministerium. Wegen Misshandlung von Strafgefangenen ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen gegen 16 Beschuldigte. Ehemalige Gefangene und Anstalts-Ärzte hatten beklagt, Häftlinge würden tagelang nackt in Dunkelheit isoliert

