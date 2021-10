Ex-Ministerpräsident Stoiber hat Corona

Polen will Armeestärke mehr als verdoppeln

Warschau: Die polnische Regierung will die Armee deutlich verstärken. Vize-Regierungschef Kaczynski sagte, die Zahl der Soldaten solle mehr als verdoppelt werden - auf 250.000 Mann. Nicht geplant ist demnach, die allgemeine Wehrpflicht wiedereinzuführen. Präsident Duda und das Parlament müssen das Vorhaben noch billigen. Als Gründe für die geplante Aufrüstung nannte Kaczynski die geopolitische Lage Polens. Russland hege imperiale Bestrebungen. Und Belarus führe mit illegalen Migranten an der Grenze einen hybriden Krieg gegen Polen und die EU. Nach seinen Worten muss Polen in der Lage sein, sich für eine lange Zeit wirksam selbst zu verteidigen. Davon werde auch die NATO profitieren, so der Vize-Regierungschef.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2021 23:00 Uhr