Ex-KSK-Kommandeur steht vor Gericht

Tübingen: Der ehemalige KSK-Kommandeur Kreitmayr muss sich wegen der sogenannten Munitionsaffäre vor Gericht verantworten. Der Prozess vor dem Landgericht Tübingen begann am Vormittag mit der Verlesung der Anklageschrift. Demnach soll der Brigadegeneral Straftaten untergebener Soldaten trotz eindeutiger gesetzlicher Vorschriften nicht an Vorgesetzte und Strafverfolger gemeldet haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden 2019 bei dem Bundeswehr-Eliteverband "erhebliche Fehlbestände" an Munition registriert. Kreitmayr soll entschieden haben, dass Soldaten anonym Munition zurückgeben konnten, die sie zuvor an sich genommen hatten. Die Affäre um die interne KSK-Amnestie sorgte seinerzeit für erhebliches Aufsehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2024 12:00 Uhr