Ex-Kommissionspräsident Juncker warnt vor schnellem EU-Beitritt der Ukraine

Brüssel: Der frühere EU-Kommissionspräsident Juncker warnt vor einem schnellen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, die Ukraine sei ein Land, das auf allen Ebenen korrupt sei. Wer mit der Ukraine zu tun gehabt habe, wisse das, so Juncker. Das Land sei trotz seiner Anstrengungen nicht beitrittsfähig, warnte der ehemalige Kommissionschef. Es brauche massive interne Reformprozesse. Laut Juncker darf man den Menschen in der Ukraine, die bis zum Hals im Leid stecken, keine falschen Versprechungen machen. Stattdessen brauche es Zwischenschritte zur Teilnahme an der europäischen Integration. Man solle darauf hinwirken, so der EVP-Politiker, dass so etwas wie ein teilweiser Beitritt möglich werde. Juncker nennt das eine "intelligente Form der Fast-Erweiterung".

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 04:00 Uhr