Ex-König Juan Carlos hat Spanien offenbar schon verlassen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Der spanische Ex-König Juan Carlos hat sein Land offenbar schon vor der amtlichen Ankündigung seines Exils heimlich verlassen. Der 82 Jahre alte Vater von König Felipe VI. sei bereits am Wochenende ausgereist, will unter anderem das öffentlich-rechtliche Fernsehen Spaniens aus dem Königshaus erfahren haben. Gegen das frühere Staatsoberhaupt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Korruptions-Verdachts. Gestern Abend war in Madrid ein Brief von Juan Carlos veröffentlicht worden, in dem er seine Ausreise ankündigt in der Hoffnung, damit seinem Nachfolger Felipe die Amtsführung zu erleichtern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 10:15 Uhr