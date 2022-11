Ex-Kinderstar Aaron Carter ist tot

Das Wetter in Bayern: Nachts zeitweise klar, örtlich Nebel; Abkühlung auf +4 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar; örtlich Nebel. Bis zum frühen Morgen Abkühlung auf +4 bis -2 Grad. Am Tag in manchen Niederungen trüb durch Nebel oder Hochnebel, in höheren Lagen oft freundlich. Morgen und am Dienstag teils sonnig, teils bewölkt, und weiterhin trocken. Höchstwerte heute 8 bis 12, in den folgenden Tagen 11 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2022 20:00 Uhr