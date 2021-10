Ex-Kanzler Kurz in Österreich als Abgeordneter vereidigt

Mutmaßlicher Täter von Kongsberg soll sich radikalisiert haben

Oslo: Nach der Gewalttat mit fünf Toten in Norwegen hat die Polizei heute Vormittag Details zum mutmaßlichen Täter mitgeteilt. Demnach ist der Mann bereits vor der Tat in der Innenstadt Kongsbergs in den Fokus der Beamten gerückt - und zwar wegen möglicher Radikalisierungstendenzen nachdem der 37-Jährige zum Islam konvertiert war. Dem festgenommenen Dänen, der aber in Kongsberg lebt, wird vorgeworfen, gestern Abend fünf Menschen mit Pfeil und Bogen getötet zu haben. Außerdem wurden bei der Tat zwei Menschen verletzt. Die Polizei betonte bei der Pressekonferenz in Oslo, solange das Motiv des Täters unklar sei, werde auch wegen Terrorverdachts ermittelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2021 11:00 Uhr