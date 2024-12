Ex-Justizminister Buschmann wird neuer FDP-Generalsekretär

Berlin: Der ehemalige Justizminister Buschmann soll neuer FDP-Generalsekretär werden. Ein Parteisprecher bestätigte am Mittag entsprechende Berichte. Der bisherige Generalsekretär Djir-Sarai war am Freitag im Zuge der Affäre um das sogenannte "D-Day"-Papier zurückgetreten, in dem der Ausstieg aus der Ampelkoalition in martialischen Worten geplant wurde. Buschmann soll nun für Parteichef Lindner den Wahlkampf organisieren. Der 47-jährige Jurist sagte der Bild-Zeitung, er fühle sich geehrt durch das Vertrauen. Die Liberalen müssten jetzt zeigen, dass sie die besten Antworten haben, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und die Freiheit jedes einzelnen Menschen vor Bürokratie und staatlicher Übergriffigkeit zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 15:00 Uhr