Ex-Harrods-Eigner Al Fayed ist tot

London: Der ägyptische Milliardär Mohamed Al-Fayed ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Der Vater von Dodi Al-Fayed, der 1997 an der Seite von Prinzessin Diana bei einem Autounfall ums Leben kam, starb am Mittwoch "an Altersschwäche", wie seine Familie in einer Mitteilung vom Fußballverein FC Fulham, dessen vormaliger Besitzer Al-Fayed war, mitteilte. Al-Fayed hatte demnach "einen langen und erfüllten Lebensabend im Kreise seiner Lieben" genossen. 1997 hatte Al-Fayed den damaligen Drittligisten Fulham FC übernommen und ihn binnen vier Jahren in die Premier League geführt. Zu Al-Fayeds umfangreichem Besitz gehörte unter anderem auch das Londoner Edelkaufhaus "Harrods" unweit des Hyde Park.

