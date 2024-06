Ex-Geisel ruft Israelis zu Demo für Entführte auf

Tel Aviv: Eine Woche nach der Befreiung hat die ehemalige Hamas-Geisel Andrey Kozlov alle Israelis zu einer Großdemonstration für seine Leidensgenossen in der Gewalt der Hamas aufgerufen. "Ich bin wieder zu Hause in Israel, aber viele Geiseln sind noch immer im Gazastreifen", sagte der 27-Jährige in einer Videobotschaft. Er habe an den Samstagen oft die Demonstrationen gesehen und diese hätten ihm viel Hoffnung gegeben. Kozlov rief dazu auf, auch heute wieder auf die Straße zu gehen und die Geiseln und ihre Familien so zu unterstützen. Israelische Soldaten hatten Kozlov und drei weitere Geiseln am Samstag vergangener Woche bei einem großangelegten Militäreinsatz im Gazastreifen aus den Fängen der Hamas befreit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 10:00 Uhr