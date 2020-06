Ex-FPÖ-Chef Strache weist Vorwurf des Postengeschachers zurück

Auto-Käufer und Bahnkunden sollen von Mehrwertsteuer-Senkung profitieren

Berlin: Die Autobauer in Deutschland wollen den Preisvorteil aus der niedrigeren Mehrwertsteuer in voller Höhe an ihre Kunden weitergeben. Das hat der Verband der Automobilindustrie angekündigt: Im VDA sind unter anderem BMW, Audi, Daimler, Ford und VW organisiert. Das sei eine wichtige Maßnahme, um die Nachfrage in Deutschland wieder in Schwung zu bringen, hieß es vom Verband. Auch die Kunden der Deutschen Bahn sollen von der geplanten Senkung der Mehrwertsteuer profitieren. DB-Vorstand Pofalla sagte, der Konzern prüfe mit Hochdruck, wie und in welcher Form man das an die Kunden weitergeben könne. Dies sei keine Frage des "ob".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 17:00 Uhr