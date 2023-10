Ex-Formel-1-Boss Ecclestone räumt vor Gericht Betrug ein

London: Der frühere Formel-1-Chef Ecclestone hat sich vor Beginn eines Betrugsprozesses gegen ihn schuldig bekannt. Bei einer Anhörung in der britischen Hauptstadt räumte der 92-Jährige ein, riesige Summen an Auslandsvermögen falsch deklariert zu haben. Lange hatte er diese Vorwürfe vehement geleugnet. Die Anklage beschuldigt ihn, Vermögen in Höhe von umgerechnet mehr als 460 Millionen Euro bei der Steuer falsch angegeben zu haben. Gerade eben wurde Ecclestone zu 17 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem hat er bereits Steuern in Höhe von umgerechnet mehr als 750 Millionen Euro nachgezahlt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 13:00 Uhr