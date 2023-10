Ex-Formel-1-Boss Ecclestone räumt vor Gericht Betrug ein

London: Der frühere Formel-1-Chef Ecclestone hat sich vor Beginn eines Betrugsprozesses gegen ihn schuldig bekannt. Bei einer Anhörung in der britischen Hauptstadt räumte der 92-Jährige ein, riesige Summen an Auslandsvermögen falsch deklariert zu haben. Lange hatte er diese Vorwürfe vehement geleugnet. Die Anklage beschuldigt ihn, Vermögen in Höhe von umgerechnet mehr als 460 Millionen Euro bei der Steuer falsch angegeben zu haben. Eigentlich sollte im November ein mehrwöchiger Prozess beginnen. Wegen des Schuldeingeständnisses dürfte das Gericht nun ohne längere Verhandlung eine Strafe festsetzen. Theoretisch sind bis zu zehn Jahre Haft möglich. Ecclestone prägte die Formel 1 seit der Übernahme der Werbe- und Fernsehrechte Ende der 70er Jahre wie kein Zweiter, ehe er dann 2017 abgesetzt wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.10.2023 12:15 Uhr