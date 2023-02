Ex-Filmproduzent Weinstein zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt

Kurzmeldung ein/ausklappen Kassen und Verbände dringen auf Stabilisierung der Pflegeversicherung

Berlin: Die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sowie die großen Sozialverbände fordern Steuergeld in Milliardenhöhe für die Pflege. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, ist ein entsprechender Brief an Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner geschickt worden. Darin heißt es, das deutliche Minus in der Pflegeversicherung müsse schnell ausgeglichen werden. Allein für die kurzfristige Stabilisierung in diesem Jahr seien mindestens 4,5 Milliarden Euro nötig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2023 03:00 Uhr