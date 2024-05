Ex-Deutsche-Bank-Chef Breuer ist tot

Frankfurt am Main: Der frühere Deutsche-Bank-Chef Rolf Breuer ist tot. Nach Angaben des Geldhauses ist er gestern im Alter von 86 Jahren nach längerer Krankheit im Kreise seiner Familie gestorben. Breuer hatte schon seine Lehre bei der Deutschen Bank in Mainz und München absolviert und verbrachte fast sein ganzes Berufsleben bei dem Konzern. In seiner Zeit als Vorstandssprecher 1997 bis 2002 trieb er die Internationalisierung voran und baute das Kapitalmarktgeschäft aus. Anschließend führte er die Deutsche Bank vier Jahre lang als Aufsichtsratschef. Leo Kirch machte ihn für den Untergang seines Medienkonzerns verantwortlich, weil Breuer 2002 in einem Interview die Kreditwürdigkeit Kirchs angezweifelt hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 15:00 Uhr