Ex-Bundestrainer Uwe Krupp coacht künftig Eishockey-Zweitligisten EV Landshut

In Landshut gibt es eine kleine Sport-Sensation: Denn Eishockey-Zweitligist EV Landshut wird die kommenden zwei Jahre vom ehemaligen Bundestrainer Krupp gecoacht. Im Interview mit dem BR erklärte er, ihm sei wichtig, dass er an einem Ort arbeite, an dem auch seine Familie gut aufgehoben sei. Krupp ist einer der ganz Großen im Welt-Eishockey, mit über 800 Spielen auch in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.05.2025 20:00 Uhr