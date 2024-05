Ex-BND-Chef fordert "Hackbacks" bei Cyberangriffen

Berlin: Der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes, Schindler, fordert im Falle von Cyberangriffen aus dem Ausland sogenannte Hackbacks, also Gegenangriffe deutscher Sicherheitsbehörden. Im Deutschlandfunk sagte Schindler, es gehöre zum Selbstverständnis eines Staates, dass er sich wehre. Die Methode, sich im Cyberraum zu wehren, sei das Hackback. Die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie, Plattner, ist gegen Hackbacks. Bei BR24 hatte sie am Wochenende gesagt, es gehe nicht darum, in fremde Systeme einzudringen nach dem Motto "Wie du mir, so ich Dir". Es gehe immer darum, Angriffe zu stoppen, so Plattner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 11:45 Uhr