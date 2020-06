Ex-Berater Bolton erhebt schwere Vorwürfe gegen Trump

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der frühere nationale Sicherheitsberater Bolton hat US-Präsident Trump schwere Vorwürfe gemacht. Trump habe den chinesischen Staatschef Xi wiederholt um Hilfe für seine Wiederwahl im kommenden November gebeten, schreibt Bolton in seinem neuen Enthüllungsbuch, aus dem die New York Times vorab zitiert. So habe Trump bei den Verhandlungen zum Handelsabkommen mehrfach betont, er wolle ein Ergebnis erzielen, mit dem er seine Wiederwahl in landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten sichern könne. Chinas Versprechen, mehr landwirtschaftliche US-Produkte zu kaufen, war ein wichtiger Teil des Abkommens. Boltons Buch soll nächste Woche erscheinen. Die US-Regierung will das verhindern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2020 22:45 Uhr