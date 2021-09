Ex-Außenminister soll neuer japanischer Regierungschef werden

Das Wetter in Bayern: wechselhaft und windig bei 16 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Osten noch Regen, dann vorübergehend freundlicher. Später von Westen her wieder Schauer bei teils stürmischen Böen, vor allem in Unterfranken. Höchstwerte 16 bis 20 Grad. In der Nacht zunehmend klar, Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen und am Freitag anfangs neblig, dann sonnig, am Samstag wieder mehr Wolken. Morgen kühler, ab Freitag Temperaturen von 15 bis 21 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.09.2021 11:45 Uhr