Ex-Außenminister Schallenberg ist neuer Kanzler in Österreich

DKV-Studie: Deutsche sitzen zu viel und gehen schlecht mit Stress um

Köln: Die Menschen in Deutschland verbringen so viel Zeit im Sitzen, dass es ihre Gesundheit gefährdet. Laut einer Studie der Sporthochschule Köln für die Krankenversicherung DKV sitzen die Deutschen an Werktagen achteinhalb Stunden pro Tag und damit eine Stunde länger als in einer Vergleichsstudie vor drei Jahren. Die starke Verbreitung von Homeoffice in der Corona-Pandemie habe den Trend noch einmal verstärkt. Männer sitzen im Durschnitt eine Stunde länger als Frauen. Für Frauen sei in der Pandemie die Stresslast durch die Mehrfachbelastung in Beruf und Familie stark gestiegen. Mit Blick auf Ernährung, Alkohol- und Tabakkonsum und Stress führt der Studie zufolge nur noch jeder Neunte einen "rundum gesunden" Lebenswandel. Die Selbstwahrnehmung weicht dabei stark von dieser Realität ab: Gut 60 Prozent der Befragten halten ihren Gesundheitszustand für gut oder sehr gut.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 18:00 Uhr