Ex-Audi-Chef Stadler zu Bewährungsstrafe verurteilt

München: Im Volkswagen-Abgasskandal hat das Landgericht München hat den ehemaligen Audi-Chef Stadler zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Die Wirtschaftsstrafkammer sprach ihn am Vormittag des Betrugs schuldig, weil er den Verkauf von Dieselautos mit manipulierten Abgaswerten zu spät gestoppt hatte. Gericht, Stadler und Staatsanwaltschaft hatten einen Deal geschlossen, auf dessen Basis er ein Geständnis abgelegt hatte. Die vereinbarte Geldauflage von 1,1 Millionen Euro muss Stadler teils an die Staatskasse, teils an gemeinnützige Organisationen zahlen. Die Verlesung der Urteilsbegründung dürfte mehrere Stunden dauern. Der erste deutsche Strafprozess um den Dieselskandal des Volkswagen-Konzerns hatte sich mehr als zweieinhalb Jahre hingezogen.

