Ex-Audi-Chef Stadler wird der Prozess gemacht

Streiks im Öffentlichen Dienst treffen Krankenhäuser

München: Auch heute hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik im Öffentlichen Dienst aufgerufen. Schwerpunkt der Aktionen sind in Bayern die Krankenhäuser - betroffen sind laut Verdi 25 Standorte. Geplant sind Proteste in der Mittagspause etwa an Kliniken in Landshut, in Prien am Chiemsee oder Regensburg. Gestreikt wird an Kliniken in München, Ingolstadt und Bayreuth. Am Abend ist dann eine Kundgebung vor dem bayerischen Gesundheitsministerium vorgesehen. Die Versorgung der Patienten sei sichergestellt, heißt es von Verdi. Die Gewerkschaft fordert auch für den Krankenhausbereich 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat für alle Beschäftigten - bis hin zu den Reinigungskräften.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 06:00 Uhr