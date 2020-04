Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm ist tot

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Norbert Blüm ist tot. Der frühere CDU-Politiker starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 84 Jahren. Unter Kanzler Kohl hatte Blüm als Arbeits- und Sozialminister 16 Jahre lang die deutsche Politik maßgeblich geprägt. Sein Satz: "Die Rente ist sicher" ist in das kollektive Gedächtnis der Bürger eingegangen. Blüm hatte zunächst eine Ausbildung als Werkzeugmacher absolviert, bevor er sein Abitur nachholte, studierte und dann von der CDU in den Bundestag entsandt wurde. Vielen galt er als soziales Gewissen der Union. Nach seiner politischen Karriere engagierte sich Blüm in gemeinnützigen Projekten und prangerte unter anderem die Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter in Katar an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 12:00 Uhr