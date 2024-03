EVP will von der Leyen zur Spitzenkandidatin wählen

Bukarest: Die Europäische Volkspartei will EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute in der rumänischen Haupstadt zu ihrer Spitzenkandidatin für die Europawahlen im Juni ernennen. Gerechnet wird mit einer deutlichen Mehrheit für die 65-Jährige, die ohne Konkurrenz antritt. Von der Leyen hofft auf weitere fünf Jahre an der Spitze der EU-Kommission.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2024 09:45 Uhr