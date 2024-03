EVP verspricht "Brandmauer" gegen rechte Parteien

Bukarest: Die Europäische Volkspartei, EVP, will sich klar gegen Rechtsaußen-Parteien abgrenzen. Das hat EVP-Chef Weber zum Auftakt des zweitägigen Parteitags in Bukarest deutlich gemacht. Der CSU-Politiker schreibt im Online-Dienst X, man sei "Pro Europa, Pro Rechtsstaat und Pro Ukraine". Damit errichtet das europäische Bündnis der christdemokratischen Parteien laut Weber eine Brandmauer zum Beispiel gegen die AfD, aber auch gegen rechtsradikale Parteien in Frankreich oder Italien. In der Migrationspolitik will aber auch die EVP den Kurs weiter verschärfen: So heißt es im Entwurf des Europa-Wahlprogramms, Asylverfahren und Asylgewährung sollten in sogenannte sichere Drittstaaten ausgelagert werden. Erst im Dezember hatte sich die Europäische Union nach jahrelangem Streit darauf verständigt, Asylverfahren an den EU-Außengrenzen abzuwickeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 15:00 Uhr