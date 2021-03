EVP-Fraktionschef Weber kritisiert Fidesz-Pläne

Nachrichtenarchiv - 07.03.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der Fraktionschef der EVP im Europaparlament, Weber, kritisiert Pläne von Ungarns Premier Orban. Dieser will sich nach dem Austritt seiner Fidesz-Partei aus der EVP-Fraktion künftig mit Geert Wilders, Marine Le Pen oder der AfD zusammentun. Dazu schreibt Weber in einem Beitrag für die "Welt am Sonntag", Rechtspopulisten wollten die Rechte von der politischen Mitte abtrennen. Orban breche mit dem Erbe der christdemokratischen europäischen Gründungsväter und werfe sich nationalistischen Parteien an den Hals.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.03.2021 03:00 Uhr