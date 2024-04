EVP-Chef Weber zeigt sich zufrieden mit Asylreform

Brüssel: Das Europaparlament hat nach jahrelangem Streit einer umfassenden Asylreform zugestimmt. Sie sieht unter anderem vor, dass die Außengrenzen stärker kontrolliert und viele Asylverfahren schon an der Grenze durchgeführt werden. Dazu können Flüchtlinge auch mehrere Wochen in Lagern untergebracht werden. Der CSU-Politiker Weber sprach von einem "wichtigen Tag". Dem BR-Fernsehen sagte der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, die Menschen auch in Bayern seien es leid, dass Politiker über Migration nur redeten. Nun mache Europa an der Außengrenze endlich ernst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2024 01:00 Uhr