EVP-Chef Weber warnt vor Bruch der deutsch-französischen Achse

Staat kann mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen

Berlin: Bund, Länder und Gemeinden können in den kommenden drei Jahren auf deutlich mehr Steuereinnahmen hoffen. Am Nachmittag wird die Prognose veröffentlicht, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Staat von der hohen Inflation profitiert. Wegen der steigenden Preise spült vor allem die Mehrwertsteuer mehr Geld in die Kassen. Das zeigt sich schon in diesem Jahr. Von Januar bis September sind rund zehn Prozent mehr Steuern hereingekommen als im Vorjahreszeitraum. Für das kommende Jahr rechnet die Bundesregierung zwar mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung, die die Steuereinnahmen dämpft. Auch der private Konsum dürfte sich weiter abschwächen. Aber schon für 2024 sieht das Wirtschaftsministerium Anzeichen für eine kräftige Erholung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2022 09:00 Uhr